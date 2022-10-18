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Dünya

Irak Türkmen Cephesi: Türkmenlerin hükümette temsil edilmemesinden endişeliyiz

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin yeni kurulacak hükümette temsil edilmemesinden endişe duyduklarını belirtti.

AA18 Ekim 2022 Salı 22:07 - Güncelleme:
Irak Türkmen Cephesi: Türkmenlerin hükümette temsil edilmemesinden endişeliyiz
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Başkent Bağdat'ta bir grup gazeteciyle bir araya gelen Turan, ülkedeki hükümet kurma sürecini ve Türkmenlerin durumunu değerlendirdi.

"Türkmenlere yeni kurulacak hükümet kabinesinde yer verilmemesinden endişe duyuyoruz. Durum şimdilik bizim açımızdan kaygı verici." diyen Turan, yeni hükümette en az bir icracı bakanlığın Türkmenlere verilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Türkmenlerin Irak'ın üçüncü temel unsuru olduğuna dikkati çeken Turan, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinin de bu bileşene verilmesi gerektiğine işaret etti.

ITC lideri, Kerkük'teki duruma da değinerek, kentin yönetimine dair Türkmenlerin olmadığı hiçbir çalışmanın başarılı olamayacağını vurguladı.

Irak Meclisi, 4 gün sonra Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde oluşturulacak yeni hükümeti oylayacak.

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