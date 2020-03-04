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Dünya

Irak, Umman ve Cezayir'de yeni tip koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 32'ye, Umman'da 12'ye, Cezayir'de 8'e yükseldi.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 00:02 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 00:02

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat, Necef ve Kerbela'da 1'er kişide, Vasit'te ise 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakalarla birlikte ülkede salgına yakalananların sayısının 32'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, "Hastaların sağlık durumları takip ediliyor ve uluslararası sağlık düzenlemelerine göre tüm tedbirler alınıyor." ifadelerine yer verildi.

UMMAN'DA KOVİD-19 VAKASI 12'YE ÇIKTI

Umman'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 4'ü İranlı, 2'si Ummanlı 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 12'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, hastaların karantina altında tutulduğu ifade edildi.

Umman'da ilk koronavirüs vakası 24 Şubat'ta İran'dan gelen 2 Umman vatandaşında görülmüştü.

CEZAYİR'DE KORONAVİRÜS AYNI AİLEDE YAYILIYOR

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde daha önce 4 ferdinde Kovid-19 tespit edilen ailede 3 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında tespit edildiği Cezayir'de böylece virüs tespit edilen kişi sayısı 8'e yükseldi.

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