İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7807
  • EURO
    7,3958
  • ALTIN
    359.966
  • BIST100
    93225.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Dünya

Irak ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 205'e, Irak'ta 69'a yükseldi.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 21:08 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 21:08
ABONE OL

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, son 24 saat içinde 12 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 205'e ulaştığını belirtti.

Ayrıca bugün 104 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu ülkedeki vaka sayısının 1572'ye çıktığını aktaran Fevrar, virüse yakalanıp da iyileşenlerin sayısının ise 237 olduğunu ifade etti.

IRAK'TA 4 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede son 24 saat içinde 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 69 olduğu belirtildi.

Ülkede 80 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının 1202'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, virüse yakalanıp da iyileşenlerin saysının ise 452 olduğu ifade edildi.

Türk Kızılay'dan çağrı: Sadece hayat kurtarmak için evden çık

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular
Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.