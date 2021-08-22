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Dünya

Irak ve Kuveyt ilişkilerini geliştirmek için girişim başlattı

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf es-Sabah ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi arzusunda olduklarını dile getirdi.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 17:22 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 17:22
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Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e bir günlük ziyaret düzenleyen Kazımi, ile Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ve halklarını birbirine bağlayan tarihsel bağlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

Taraflar, ikili ortaklığı geliştirme ve sürdürülebilir kalkınma ile sanayi ve ticari yatırım alanlarında etkin bir rol alma arzusu ışığında, ülkeler arasındaki ticaretin kalkındırma yolları ve tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi arzusunda olduklarını kaydetti.

Ayrıca, Emir Sabah ile Kazımi görüşmede ortak öneme sahip konuları ve bölgedeki gelişmeleri de görüştü.

Kazımi'nin Bağdat Havalimanı'ndan ayrılmadan önce Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, çeşitli ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında Kuveyt'e ziyaret düzenlendiği duyuruldu.

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