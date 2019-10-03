Komşu 'yangın' yerine döndü! Ölü sayısı sürekli artıyor

Irak 'yangın' yerine döndü! Ölü sayısı sürekli artıyor
Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde 'işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu' nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı. Öte yandan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde 'işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu'nu protesto edenlerin temsilcileriyle, meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşmek istediğini duyurdu.
- AA
Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı." dedi.
HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA 1 POLİS DE VAR
Baclan ayrıca hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu aktardı.
Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.
Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
IRAK BAŞBAKANI GÖSTERİCİLERLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin gerginliğin yatışması ve halkın beklentilerini karşılamak amacıyla göstericilerin temsilcileri ile meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşme arzusunda olduğu belirtildi.
Abdulmehdi'nin hayatın normale dönmesini istediği aktarılan açıklamada, göstericilerin irtibata geçebileceği üç telefon numarası paylaşıldı.
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