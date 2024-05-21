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Dünya

Irak yargısından Türkmen, Hristiyan ve Ermeniler hakkında yeni karar

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı verdi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 14:09 - Güncelleme:
Irak yargısından Türkmen, Hristiyan ve Ermeniler hakkında yeni karar
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Irak medyasında yer alan haberlere göre Konsey, IKBY Meclisindeki 100 sandalye içerisinden Erbil ve Süleymaniye kentleri için ikişer, Duhok için ise bir sandalye ayrılmasını kararlaştırdı.

Buna göre, Erbil ve Süleymaniye'de Türkmenler ve Hristiyanlara birer, Duhok'ta ise Ermenilere bir kota sandalyesi ayrılacak.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi 21 Şubat'ta, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesine karar vermiş ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5, Hristiyanlara 5 ve Ermenilere 1 olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğu yönünde karar almıştı.

Karar kapsamında ayrıca Meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

  • Irak Yüksek Yargı Konseyi
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