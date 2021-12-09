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Dünya

Irak yönetimi açıkladı: Hedef 'istihbarat subayı'ydı

Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü Yahya Resul, Basra'da iki gün önce 4 sivilin ölümüne neden olan patlamanın asıl hedefinin İstihbarat Servisi'nde çalışan subayın olduğunu bildirdi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 02:41 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 02:41
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Resul, resmi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Basra'daki patlamada hedef İstihbarat Servisi'nde çalışan ve 2019 gösterileri sırasında öldürülen gazeteci Ahmet Abdussamed'in katillerinin ortaya çıkarılması için sorguyu yürüten subaydı." dedi.

Sözcü, patlamanın failinin yakında yakalanacağını söyledi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi de Basra'daki patlamanın hedefinde göstericilerin öldürülmesinin perde arkasını inceleyen subayın olduğunu açıkladı.

Basra'da iki gün önce 4 kişinin ölümüne neden olan patlamanın arkasında Şii milis güçlerle ilişkisi olduğu iddia edilen "Ölüm Timleri" adlı grubun olduğu öne sürüldü.

Kerbela'da da geçtiğimiz günlerde göstericilerin öldürülmesi dosyasını inceleyen bir istihbarat subayı kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürülmüştü.

Ekim 2019'da yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle patlak veren gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesi ve kaçırılmasından İran'a yakın bazı Şii milis grupların sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve diğer ilgili hükümet yetkilileri, göstericilerin öldürülmesinden sorumlu tarafların kamuoyuyla paylaşılacağını defalarca duyursa da bunların kim olduğu henüz açıklanmadı.

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