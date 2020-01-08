İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9073
  • EURO
    6,5653
  • ALTIN
    302.423
  • BIST100
    112876
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak Cumhurbaşkanı Salih: Çekişmeli tarafların Irak'ı savaş alanına çevirmesini kabul etmiyoruz
Dünya

Irak Cumhurbaşkanı Salih: Çekişmeli tarafların Irak'ı savaş alanına çevirmesini kabul etmiyoruz

Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran’ın ABD askeri üslerine yönelik saldırısını kınayarak, 'çekişmeli tarafların ülkesini savaş alanına çevirmesini kabul etmediklerini' söyledi.

08.01.2020  20:55 - Güncelleme: 08.01.2020  20:55

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran’ın Irak’taki ABD hedeflerine saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Bölgede yaşanan tehlikeli gelişmeleri kaygıyla izliyoruz.” değerlendirmesinde bulunan Salih, “Irak topraklarındaki askeri mevzileri hedef alan İran saldırısını kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

Salih, saldırıların Irak’ın egemenliğine yönelik ihlal olduğunun altını çizerek, "çekişmeli tarafların ülkesini savaş alanına çevirmesini kabul etmediklerini" vurguladı.

Koalisyon güçlerinin Irak’ta hükümetle yapılan anlaşmalar çerçevesinde varlık gösterdiğine dikkati çeken Salih, şöyle devam etti:

“Koalisyon güçlerinin Irak’taki varlığı, Irak’ın iç meselesidir ve Irak hükümeti ile meclisini ilgilendirir. Herkesi, sağduyulu davranmaya ve diyaloğa önem vermeye davet ediyoruz. Ülkeyi, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden açık bir savaşa sürüklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

Meclis Başkanı Halbusi'den kınama

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de bir yazılı açıklama yaparak, hükümeti, ülke egemenliğinin korunması ve çatışmalardan uzak durulması için göreve çağırdı.

Halbusi, “İran’ın saldırısını kınarken, tarafların Irak’ı çekişme alanı haline getirmesini reddediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İran saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü
İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

O anlar saniye saniye kaydedildi
O anlar saniye saniye kaydedildi

O anlar saniye saniye kaydedildi

Yüzde 95'i Türkiye'den gidecek!
Yüzde 95'i Türkiye'den gidecek!

Yüzde 95'i Türkiye'den gidecek!

Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!
Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!

Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.