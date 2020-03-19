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Dünya

Irak'ı sel vurdu, çok sayıda ev ve araba hasar gördü

Irak'ın Duhok kentinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 400 ev ile 200 araç büyük hasara uğradı.

AA19 Mart 2020 Perşembe 16:09 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:09
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Duhok kent merkezinde dün meydana gelen sel felaketinden en çok Beroşke Mahallesi'nin etkilendiğini belirtti.

Mahallede sel nedeniyle büyük hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, suya kapılarak sürüklenen araçların üst üste yığıldığı sokak fotoğrafları paylaşıldı.

Öte yandan IKBY'deki yerel medyada çıkan haberlerde, selde 400 ev ile 200 aracın büyük zarar gördüğü ifade edildi.

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