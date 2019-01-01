Irak'ın Anbar Valiliği Meclis Üyesi Imaş: ABD askerleri hareketlilik içerisinde

Irak'ın Anbar Valiliği Meclis Üyesi Ayd Imaş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD'nin Fırat'ın güneyinde ve kuzeyinde iki askeri üssü bulunuyor." dedi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, "Irak'ta ABD'ye ait askeri üs yok." açıklamalarına cevap vermek için basına konuşan Meclis Üyesi Imaş, "ABD'ye ait üslere Irak askerlerinin ve üst düzey yetkililerin giriş izni bulunmuyor. Bizleri içeriye almıyorlar." dedi.

"Sebep ne olursa olsun Iraklı yetkililer içeriye giremiyor." açıklamasını yapan Ayd Imaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ve Irak'ı ziyareti sonrası bölgedeki ABD üslerinde nedenini bilmedikleri bir hareketliliğin olduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı: Irak'ta ABD'nin askeri üsleri yok

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi dün basına yaptığı açıklamada, "Irak'ta ABD'nin askeri üsleri yok. Irak ordusunun askeri üslerini kullanıyorlar ve Irak askerleriyle beraberler." demişti.

İran destekli Haşd Şabi grubu ise ABD Başkanı Trump'ın sürpriz ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, 2014 yılından sonra terör örgütü DEAŞ ile mücadele için Irak'a konuşlandırılan 5 bin ABD askerinin gitmesini ve ABD üslerinin kapatılmasını istemişti.