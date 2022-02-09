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Dünya

Irak'ın Anbar vilayetinde patlama: 4 ölü

Irak'ın Anbar vilayetinde meydana patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

IHA9 Şubat 2022 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:02
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Irak'ın batısındaki Anbar eyaletinde meydana gelen patlamada, 3 Irak askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Irak medyası, Anbar vilayetinin el-Sakkar bölgesinde yol kenarına döşenmiş bir mayının patladığı ve o sırada yoldan geçen askeri aracın hedef alındığı bildirildi. Aracın içinde bulunan 3 Irak askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dün de Anbar vilayetindeki Rava çöllerinde, Kuveytli turistleri korumakla görevli askeri aracı hedef alan benzer saldırıda 3 asker ve 1 rehber hayatını kaybetmişti.

  • Irak
  • patlama
  • Anbar eyaleti

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