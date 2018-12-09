Irak'ın can damarları Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği Şattu'l Arab'ın kirliliği, insan sağlığını tehdit edecek seviye ulaştı Iraklı yetkililer, Dicle ve Fırat nehirlerinin birleştiği Şattu'l Arab suyunun insan sağlığını tehdit edecek derecede kirlendiği uyarısında bulundu.