İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ın Diyala kentinde DEAŞ operasyonu: 40 terörist yakalandı
Dünya

Irak'ın Diyala kentinde DEAŞ operasyonu: 40 terörist yakalandı

Irak'ın Diyala kentinin 8 ilçe ve kasabasında düzenlenen baskınlarda 40 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

AA07 Haziran 2020 Pazar 16:16 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 16:16
ABONE OL

Diyala Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Nihat Mahdavi, AA muhabirine, kente bağlı 8 ayrı ilçe ve kasabada baskınlar yapıldığını söyledi.

Baskınların Bakuba, Sayda ve Mıkdadiye ilçeleri ve ilçelere bağlı kasabalarda yapıldığı bilgisini paylaşan Mahdavi, baskınlarda 40 DEAŞ mensubunun yakalandığını bildirdi.

Mahdavi, yakalananların tamamının arananlar listesinde olduğunu ve mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

- KIRSAL BÖLGELERDEKİ SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Suriye'de Esed rejimi, halkın ekinlerini yakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.