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Irak'ın İsrail'e Suriye'nin güneyini vurmaması karşılığında İran'ın bölgeden çekilmesi teklifini götürdüğü ortaya çıktı

İsrail, 2018 yılı içerisinde ülkeye 3 heyet gönderen Arap ülkesinin Irak olduğunu Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Irak'ın İsrail'e Suriye'nin güneyini bombalamaması karşılığında İran'ın bölgeden çekilmesi teklifini götürdüğü ortaya çıktı

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tel Aviv yönetiminin Arapça yayın yapan Twitter hesabında yayımlanan bilgiye göre Irak, 2018 yılı içerisinde İsrail'e üst düzey heyetler gönderdi. Üç farklı üst düzey heyetin kimlerden müteşekkil olduğu açıklanmazken, söz konusu ziyaretlerin geçtiğimiz haftalar içerisinde gerçekleştiği açıklandı. Şii ve Sünni alim ve akademisyenlerden oluşan üç farklı heyetin, İsrail'deki üniversiteleri ve dışişleri bakanlığını ziyaret ettiği belirtildi.
 
İsrailli gazeteci detayları yazdı
 
İsrailli yazar Edy Cohen ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Iraklı heyetlerin görüşmeleri hakkında detayları yazdı. Cohen'e göre Irak hükümeti, İsrail'e, Suriye'nin güneyini bombalamaması karşılığında İran'ın bölgeden çekilmesi teklifini götürdü. Aynı zamanda gelen heyetler, Irak, Suriye, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki Şii partilerin dağıtılması ve İsraille normalleşme için atılması gereken adımları görüştü.

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