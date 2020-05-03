AA 03 Mayıs 2020 Pazar 16:07 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 16:07

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbarı değerlendirerek kent merkezindeki Feylak semtinde bir eve düzenledikleri baskında 4 DEAŞ militanının yakalandığını söyledi.

Baskında çok sayıda mühimmat ve hafif silahların de ele geçirildiğini ifade eden Harbiye, yakalananların Kerkük'te 28 Nisan'da İstihbarat Dairesi binası önünde düzenlenen intihar saldırısının planlayıcı şüphelisi olduklarını kaydetti.

Söz konusu olayda DEAŞ mensubu bir intihar eylemcisinin üzerindeki düzeneği patlatması üzerine 4 güvenlik memuru yaralanmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.