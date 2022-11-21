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Dünya

Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze ve İHA saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına füze ve insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 02:23 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze ve İHA saldırısı
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Yerel medyadaki haberlere göre, Erbil'in Koysancak ilçesindeki İKDP karargahına füzeli saldırı ve Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele merkezine ise insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.

MERKEZ VE KARARGAHLARI BOMBALANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesindeki Doğu Kürdistan Partilerinin merkez ve karargahlarını bombaladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca saldırıların yol açtığı hasarın henüz bilinmediği belirtildi.

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