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Irak'ın Necef kentindeki gösterilerde ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Irak'ın güneyindeki Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Necef kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 350 kişi yaralandı.

  • AA
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Adli Tıp Merkezi'nden bir yetkilinin, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, ölen göstericiler gerçek mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Necef'teki olaylara tanık olanlar da, sivil kıyafetli kişilerin göstericilere ateş açtığını söyledi. Necef Emniyet Müdürlüğü'nden polis memuru Halil İsmail, terörle mücadeleden bir ekibin Necef'e geldiğini bildirdi.

Güvenliği sağlamak üzere kentin çeşitli bölgelerine dağılan terörle mücadele ekiplerinin halk tarafından büyük saygınlığa sahip olduğu biliniyor.

- NECEF'E "ASKERİ KOMUTAN" ATANDI
 

Öte yandan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Necef'te "güvenliğin sağlanması" için General Ali el-Haşimi'yi "askeri komutan" olarak atamıştı.

Göstericiler, hükümete yönelik baskıları artırmak amacıyla 4 gündür Nasıriye'deki köprüleri araç trafiğine kapatıyor.

- IRAK'TAKİ GÖSTERİLER
 

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında, İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

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