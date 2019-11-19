Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Ezidi İşlerden Sorumlu Müsteşar olarak da görev yapan Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincar'ın son durumu ve PKK'nın ilçedeki varlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Sincar'da insani durumunun kötü olduğunu belirten Halil, "Silahlı güçlerin Sincar'da yasa dışı bir şekilde varlığı devam ediyor. PKK'nın kontrol ettiği bölge (Sincar) güvenli değil ve halk tehlike altında." dedi.

Halil, 3 Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'a saldırması ve ardından PKK'nın halkı koruma maskesi altına işgal ettiği bölgede halen trajik durumunun devam ettiğini vurgulayarak, yerinden edilen Ezidilerin birçoğunun halihazırda kamplarda zor bir hayat sürdürdüğünü söyledi.

- "363 BİN SİNCARLI KAMPLARDA YAŞIYOR"

İlçeye dönüş olup olmadığına ilişkin soruya da Halil, şu cevabı verdi:

"Şu anda 363 bin Sincarlı kamplarda yaşıyor. Yaklaşık 450 bin de yurt dışına gitti. Sincar halkının yüzde 80'den fazlası evlerine dönemedi. Halkın geri dönmeme sorunundan Irak hükümetini sorumlu tutuyoruz. Çünkü bölgeden çok oradaki insanların kurtarılması önemli."

Halil, PKK ile Haşdi Şabi'nin Sincar'dan çıkması çağrısında bulunarak, ilçe güvenliğinin sağlanması amacıyla Irak hükümeti ile IKBY'nin ortak bir gücünün burada olması gerektiğini ifade etti.

- ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Sincar'da halihazırda yaşan sivillerin de kötü şartlar altında hayatını sürdürdüğünü belirten Halil, "Ne uluslararası toplum ne de Bağdat hükümeti bu konuda yardım ediyor. Onların evleri gitti ve orada yakınlarını kaybetti. Önceden yardım dernekleri Sincar'a geliyordu ve meşru yerel idare oradaydı ve insanlara yardım ediyordu ancak şu anda bu da yok." dedi.

Sincar'ın Suriye'yeki sınır bölgelerinin de kontrol altına alınması çağrısını yapan Halil, hayatın normalleşmesi için uluslararası bir heyetin bölgeye gelmesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'a saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

Irak'ın en kadim dini azınlıklar grubunda yer alan Ezidiler, DEAŞ saldırıları öncesi Musul'un batısındaki Sincar ilçesi ile Duhok vilayetinin farklı bölgelerinde ikamet ediyordu. Örgütün saldırıları sonrası pek çok Ezidi, Duhok'taki çadır kamplara sığınmak zorunda kalırken, bazıları da Türkiye'deki kamplara yerleştirilmişti.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki varlığını sürdürüyor.