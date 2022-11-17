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Dünya

Irak'ın Süleymaniye kentinde doğal gaz patlaması: 5 ölü, 9 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

IHA17 Kasım 2022 Perşembe 22:51 - Güncelleme:
Irak'ın Süleymaniye kentinde doğal gaz patlaması: 5 ölü, 9 yaralı
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankı patladı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kişileri bulmak için arama çalışması başlattı.

3 EV VE ÇEVREDEKİ ARABALAR ZARA GÖRDÜ

Kaziyva semtindeki bir binada meydana gelen olayda 3 ev yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki arabalar da enkaz altında kaldı.

ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİLERİ BULMAK İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Saman Latif, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kişileri bulmak için arama çalışması başlattı.

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