İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak’ın Vasit kentindeki protestolarda 40 kişi yaralandı
Dünya

Irak’ın Vasit kentindeki protestolarda 40 kişi yaralandı

Irak’ın Vasit kentinde bir üniversitede gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilerde 40 kişi yaralandı.

IHA12.01.2020  15:41 - Güncelleme: 12.01.2020  15:41

Irak’ta İranlı General Kasım Süleymani’nin ABD operasyonunda öldürülmesinin ardından durulan ve Cuma günü yeniden başlayan hükümet karşıtı protestolara üniversite öğrencileri katıldı. Ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde 1 protestocunun öldürülmesinin ardından kentte öğrenciler grev başlattı.

Sabah saatlerinden itibaren Vasit Üniversitesi kapısı önünde toplanan öğrenciler, üniversitenin kapısını ateşe verdi. Güvenlik güçleriyle protestocular arasından meydana gelen şiddet olaylarında aralarında güvenlik güçleri mensupları olmak üzere 40 kişi yaralanırken, onlarca protestocunun gözaltına alındığı bildirildi. Protestocuların bir kısmı Vasit Polis Müdürlüğü binasının önünde toplandı. Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kentte artan gerilimin üzerine önümüzdeki saatlerde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi bekleniyor.

Irak’ta Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız güç nedeniyle 500’den fazla kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla kişi de yaralandı.

İstanbul'daki deprem anında yaşanan panik market kamarasında

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti
Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Halk TV'den büyük vurgun! CHP şaşkın: Kandırıldık
Halk TV'den büyük vurgun! CHP şaşkın: Kandırıldık

Halk TV'den büyük vurgun! CHP şaşkın: Kandırıldık

Tesciller birbirini izledi: Türkiye'nin Otomobili için önemli süreç
Tesciller birbirini izledi: Türkiye'nin Otomobili için önemli süreç

Tesciller birbirini izledi: Türkiye'nin Otomobili için önemli süreç

'Tek adaylı' kongrede sürpriz' Kaftancıoğlu'na karşı adaylığını koyacak!
'Tek adaylı' kongrede sürpriz' Kaftancıoğlu'na karşı adaylığını koyacak!

'Tek adaylı' kongrede sürpriz' Kaftancıoğlu'na karşı adaylığını koyacak!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.