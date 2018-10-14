Irak’ın yeni başbakanı Adil Abdülmehdi Yeşil Bölge dışında çalışmalarına başladı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih‘in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Adil Abdülmehdi, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge dışındaki Karh semtinde yer alan ofisinde çalışmalarına başladı. Abdülmehdi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, hükümet kurmakla görevlendirilen Abdülmehdi’nin yeni ofisinde birçok görüşme yaptığı belirtildi.

Abdülmehdi, 2003 yılında ABD'nin işgalinin ardından kurulan ve içinde ordu merkezleri ve ABD Büyükelçiliğinin yanı sıra devrik lider Saddam Hüseyin'in başkanlık sarayının da bulunduğu Yeşil Bölge dışına çıkan ilk başbakan oldu