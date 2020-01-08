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Dünya

Irak'ın Zikar vilayetinde Haşdi Şabi milisleri göstericilere saldırdı

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı bir silahlı grubun göstericilere ateş açması sonucu en az 7 kişi yaralandı.

AA08.01.2020  08:45 - Güncelleme: 08.01.2020  09:28

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Haşdi Şabi mensubu bir grup silahlı, Zikar'ın idari merkezi En-Nasıriyye'nin orta kesiminde yer alan El-Habbubi Meydanı'nda hükümet karşıtı eylemlere devam eden göstericilere ateş açtı ve meydandaki çadırları ateşe verdi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırının, göstericilerin, bugün Necef'de defnedilmesi beklenen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Basra'dan getirilen naaşını taşıyan kortejin Nasıriyye'den geçmesine karşı çıkması üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Haşdi Şabi'den görgü tanıklarının iddialarıyla ilgili açıklama yapılmadı, ancak geçmişte yaşanan buna benzer olaylarda göstericilerin hedef alındığı iddiaları yalanlanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

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