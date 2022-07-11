İrakli Garibaşvili'den Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Kurban Bayramı vesilesiyle Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret eden Garibaşvili, burada din adamları ve ülkesinde yaşayan Müslüman vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye ile Azerbaycan ve diğer ülkelerin Tiflis Büyükelçiliklerinin temsilcilerinin de bulunduğu camideki programda konuşan Garibaşvili, "Bugün buraya gelerek, her birinize, ülkemizin her bir Müslüman'ına olan derin saygımı bir kez daha teyit etmek istiyorum." dedi.

Müslüman vatandaşların bayramını kutladığını ifade eden Garibaşvili, "Kurban Bayramı, nezaket günüdür, nezaketin zafer günüdür, yeni yaşamın, umudun günüdür, bununla ilişkilendirilir ve zafer, iyilik ve sevginin sembolüdür." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın bir hoşgörü ülkesi olduğunu ve burada çeşitli dinlere mensup insanların huzur içinde bir arada yaşadıklarını, ülkenin kalkınmasına ortak olmaya ve büyük katkı sağlamaya devam ettiklerini dile getiren Garibaşvili, "Tekrar tebrik eder sağlık, refah ve mutluluklar dilerim." diye konuştu.