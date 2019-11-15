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Iraklı göstericiler ülkenin en önemli limanına giden yolları kapattı

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde göstericiler, ülkenin en büyük limanı Um Kasr'a giden ana yolları trafiğe kapattı.

  • AA
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Basra'daki Um Kasr Limanı'na giden tüm ana yolları trafiğe kapatan onlarca gösterici, yük taşıyan tırların geçişine de izin vermedi.

Irak'ın denize kıyısı olan tek vilayeti konumundaki Basra'da bulunan Um Kasr Limanı, başta petrol olmak üzere Iraklıların her türlü ihtiyacının temini için kullanılan önemli bir gümrük kapısı olma özelliği taşıyor.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle söz konusu liman bir süre önce de yine kapalı kalmıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ekonomiye zararının 6 milyar doları aştığını ifade etmişti.

- IRAK'TAKİ GÖSTERİLER
 

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Dünyanın gözü bu zirvede!Tarihi görüşme öncesi ilk açıklama!

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