Iraklı Milletvekili Dubrani: Musul’dan İran’a kaçak petrol satılıyor

Irak Meclisi Musul Milletvekili Şirvan Dubrani yaptığı açıklamada, adını açıklamadığı bazı silahlı grupların, Kayyara petrol kuyularından günde 100 tanker petrolü İran’a kaçak yollardan sattığını söyledi. Dubrani, kaçak petrol satışının önlenmesi için Musul Operasyon Komutanlığınca görevlendirilen güvenlik görevlilerinin Başbakanlık tarafından geri çekildiğini söyleyerek, "Oldukça yüksek oranda kibrit içeren bu ham petrol nedeniyle bir subayla 3 işçi hayatını kaybetti” dedi.

'HAŞDİ ŞABİ MUSUL'U TERK ETMİYOR'

Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın işgal ettiği Musul kenti Irak ordusu ile Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin 9 ay süren operasyonunun ardından 2017 Temmuz ayında kurtarıldı. Ancak 2 yıl geçmesine rağmen Haşdi Şabi milisleri kentteki varlığını korumaya devam ediyor.