Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Seyyid Ahmed es-Safi, cuma hutbesi sırasında mercinin “İktidarı elinde bulunduranlar gerçek anlamda reform yapmadıkları için bu durumdan kaçacak ve kurtulacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Kitlesel halk gösterileri sonrası durum onlar için artık eskisi gibi olmayacak. Buna dikkat etsinler” mesajını okudu.

Seyyid Ahmed es-Safi tarafından okunan Sistani’nin mesajında, önceki dönemlerde bu şekilde uzun süreli gösteri yapmayan Iraklıların artık “yolsuzluk ve her yeri saran tahribattan kurtulmak için bu gösterilerden başka yol bulamadıklarını” ifadelerine yer verildi.

Bu hafta başlarında Sistani, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya gelirken, kendisine şiddeti durdurmaya son veren aşamalı bir yol haritası sunuldu. Yol haritasında, şiddete derhal son verilmesi çağrısının yanı sıra, seçim ile ilgili reformlar ve yolsuzlukla mücadele tedbirleri için iki hafta, anayasa değişikliği ve yapısal mevzuatın üç ay içinde yapılması planlanıyor.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre Bu bağlamda Sistani, halkın iradesi olan seçimlerin adil ve tarafsız yerine getirilmesi durumuna da atıfta bulunarak, dış müdahale olmadan nötr ve güvenilir olan yeni bir Yüksek Seçim Komiserliği ve seçim yasasının hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi ve dış müdahalelerin, ülkeyi uluslararası ve bölgesel güçler arasında çıkar paylaşım alanına dönüştüreceği mesajı verdi.

Mesajında, bu yeni bir yasanın ülkeyi son yıllarda yöneten güçleri değiştirmek için gerçek bir fırsat olabileceğini de işaret eden Sistani, seçmenlere böyle bir fırsat vermeyen yasanın yürürlüğe girmesinin kabul edilemeyeceğinin altı çizildi.