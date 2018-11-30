Irak'ta Şiiler tarafından "dini merci" kabul edilen 89 yaşındaki Ayetullah Ali Sistani'nin, uzun bir aradan sonra ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Irak’ın en kıdemli Şii din adamı Sistani'nin resmi web sitesi, dün Sistani'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüşürken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Associated Press'e göre sağlık durumu iyi gözüken Sistani'nin, Kubis ile Necef'te yaptığı görüşmenin ortaya çıkarılması, hem destekçilerine güvence vermek hem de son üç yıldır görüşmediği Iraklı politikacılara bir mesaj göndermeyi amaçladı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Sistani, Kubis ile yaptığı görüşmede, Irak Parlamentosu'ndaki siyasi blokların, yaşam koşullarını iyileştirmek için hükümet ile iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.