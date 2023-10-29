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Dünya

Iraklı Şii milislerden ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı

Irak'taki İran destekli Şii milislerin Suriye'nin Şeddadi bölgesinde bulunan ABD askeri üssüne iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

AA29 Ekim 2023 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Iraklı Şii milislerden ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı
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Lübnan'daki Hizbullah, Suriye'nin güneyindeki ABD üssüne yönelik saldırı hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak'taki İslami direniş cephesi, Suriye'nin Haseke kentinin güneyindeki Şeddadi ABD Askeri Üssü'ne 2 İHA ile saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının neden olduğu zayiata ilişkin ise detay verilmedi.

Hizbullah, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda "tarafsız" olmadıklarını ve Filistinli gruplara destek verdiklerini duyurmuştu.

Ardından Hizbullah ile İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güney sınırında çatışmalar başlamıştı.

Bu gelişmelerle eş zamanlı İran destekli Iraklı Şii milisler de Hizbullah ile Hamas'ın yanında yer aldıklarını, ABD'nin savaşa müdahil olması halinde Irak ve Suriye'deki hedeflerinin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

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