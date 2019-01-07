Iraklı vekil Kabi: İsrail'i ziyaret kırmızı çizgimizdir, soruşturma açılmalı

İsrail'in Iraklı 3 heyetin ülkeyi ziyaret ettiğini açıklamasının ardından konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Irak Parlamentosu Milletvekili Hasan Kabi, Dışişleri Bakanlığını soruşturma açmaya çağırdı.

Hasan Kabi yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki toprakları ziyaret bizim kırmızı çizgimizdir. Müslümanlar için hassas bir konudur. Irak Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili soruşturma açmalıdır." dedi.

İsrail, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Irak'tan 3 üst düzey heyetin yakın zamanda İsrail'i ziyaret ettiğini ve görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklamıştı.