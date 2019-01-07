İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3919
  • 6,1869
  • 223.238
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Iraklı vekil Kabi: İsrail'i ziyaret kırmızı çizgimizdir, soruşturma açılmalı

Irak Parlamentosu Milletvekili Kabi, Iraklı 3 heyetin İsrail'i ziyaret etmesine tepki göstererek soruşturma açılması talebinde bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail'in Iraklı 3 heyetin ülkeyi ziyaret ettiğini açıklamasının ardından konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Irak Parlamentosu Milletvekili Hasan Kabi, Dışişleri Bakanlığını soruşturma açmaya çağırdı.

Hasan Kabi yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki toprakları ziyaret bizim kırmızı çizgimizdir. Müslümanlar için hassas bir konudur. Irak Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili soruşturma açmalıdır." dedi.

İsrail, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Irak'tan 3 üst düzey heyetin yakın zamanda İsrail'i ziyaret ettiğini ve görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Şu ana kadar 816 kişi tutukladık'

'Şu ana kadar 816 kişi tutukladık'

Dünya gözlem uydularından biri arızalandı

Dünya gözlem uydularından biri arızalandı

AB'den rest: Yeniden müzakere etmeyeceğiz

AB'den rest: Yeniden müzakere etmeyeceğiz

Türk deniz turizmi Almanya'da tanıtılacak

Türk deniz turizmi Almanya'da tanıtılacak

'Kırmızı çizgimizdir, soruşturma açılmalı'

'Kırmızı çizgimizdir, soruşturma açılmalı'

Trump'tan kritik Suriye açıklaması: Değişiklik yok

Trump'tan kritik Suriye açıklaması: Değişiklik yok

Binali Yıldırım'dan Uber açıklaması

Binali Yıldırım'dan Uber açıklaması

Çin'den Batı’ya olan bağımlılığını azaltacak hamle

Çin'den Batı’ya olan bağımlılığını azaltacak hamle
 

POPÜLER HABERLER

Teneke yiyen balık şoke etti

Teneke yiyen balık şoke etti

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA