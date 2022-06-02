Iraklı Vekil Musevi, DEAŞ saldırılarının artmasında istihbarat zaafının etkili olduğunu söyledi

Iraklı Milletvekili Musevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenlik durumu ve DEAŞ'ın artan saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ'ın son aylarda Kerkük, Selahaddin ve Diyala'daki saldırılarının arttığını kaydeden Musevi, "Bu saldırıların artmasında istihbarat zaafının etkili olduğu açık. Defalarca bu terör örgütüne karşı istihbarat çalışmalarının yoğunlaştığı ve hareket alanlarının kıskaç altına alındığını duyduk ancak bunlar (DEAŞ) gruplar şeklinde hareket ederek kontrol noktalarında bulunan askerlere saldırıyor." ifadelerini kullandı.

- "DEAŞ, IRAK GÜÇLERİNE KARŞI GECE YARISI SALDIRI YÖNTEMİNİ KULLANIYOR"

"DEAŞ, Irak güçlerine karşı gece yarısı saldırı yöntemini kullanıyor." diyen Musevi, güvenlik güçlerinin bulunduğu mevzilere "termal kameralar" gibi lojistik desteğin sağlanması ve örgüt mensuplarının hareketlerinin insansız hava araçlarıyla izlenmesi gerektiğini belirtti.

Irak'taki bazı bölgelerde askeri güçlerin bulundurulmamasının "güvenlik boşluğu oluşturduğu" eleştirisinde bulunan Musevi, "Güvenlik mekanizmasının siyasetten tamamen uzak tutulması lazım. Bu güçlere, özellikle sıcak bölgelerde hareket alanı açılmalı ki terörle mücadeleyi rahatça yapsınlar." şeklinde konuştu.

- DEAŞ, TÜRKMEN ÇİFTÇİLERE SALDIRMIŞTI

DEAŞ'lı teröristler, geçen hafta Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Tazehurmatu nahiyesinin Beşir kasabası yakınında çiftçilere silahlı saldırı düzenlemişti.

Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda, bölgede çiftçilik yapan 6 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca dönümlük buğday tarlası da yanmıştı.

- IRAK'TAKİ DEAŞ VARLIĞI

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.