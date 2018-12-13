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Irak-Suriye sınırında toplu mezarlarda 900 ceset bulundu

Irak-Suriye sınırlarında terör örgütü DEAŞ’ın katlettiği 900 kişinin gömüldüğü 7 yeni toplu mezar bulundu.

  • İHA
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Irak’ın Anbar ilindeki Haşdi Aşairi Güçleri Komutanı Şeyh Katari el Semersed, Irak’ın el-Kaim bölgesine yakın Suriye’nin Bukemal bölgesinde içinde 7 toplu mezar bulunduğunu açıkladı. El Semersed, toplu mezarlarda yaklaşık 900 cesedin olduğunu da ifade etti. El Semersed, cesetlerinin çoğunun terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan Iraklılara ait olduğunu söyledi.
 
Suriye Resmi Haber Ajansı Sana ise söz konusu toplu mezardan çıkarılan 101 cesedin işkenceye maruz kalarak öldürüldüklerinin tespit edildiğini duyurdu.
 
Haziran 2014’te Irak ile Suriye’nin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ binlerce sivili öldürmüştü.

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