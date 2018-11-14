Irak'ta 14 DEAŞ mensubu terörist yakalandı

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ militanlarının Musul'un batısında yer alan Badoş kasabasına bağlı bir köyde konuşlandığı istihbaratı üzerine bölgede operasyon düzenlendi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin kapsamlı operasyonu sonucu, haklarında geçen yıl Musul'u kurtarma operasyonu sırasında ordu güçlerine saldırdıkları gerekçesiyle yakalama emri çıkarılan 14 örgüt üyesinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Irak güçleri, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu kentlerin tamamıyla bölgelerin büyük bölümünde Aralık 2017'de kontrolü sağlamıştı.

DEAŞ mensupları Irak'ta Musul, Salahaddin ve Suriye sınırına yakın Enbar vilayeti kırsalında zaman zaman saldırılarına devam ediyor.