Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta 2014-2017 arasında tutuklanan çoğu Sünni Arap 78 kişi kayıp

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak güvenlik güçleri ile Haşdi Şabi gruplarını 2014'ten bu yana çoğunluğu Sünni Araplardan oluşan onlarca kişiyi zorla kaybetmekle suçladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkezi New York şehrinde bulunan örgütün yayımladığı raporda göre, örgüt, Nisan 2014 ila Ekim 2017 tarihleri arasında Irak ordusu ve güvenlik güçleri tarafından 4'ü çocuk 78 kişinin zorla kaybedildiğini belgeledi.

Zorla kaybedilenlerden 70'inin Sünni, 8'inin ise Şii olduğu aktarılan raporda, söz konusu kişilerden 36'sının Haşdi Şabi güçlerinin idaresinde zorla kaybedildiği aktarıldı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, söz konusu 36 kişiden 28'i İran'a yakınlığı ile bilinen "Hizbullah Tugayları" isimli örgüt tarafından zorla kaybedildi.

Söz konusu kişilerden 37'sinin evlerinde, 34'ünün ise kontrol noktalarında terör örgütü DEAŞ'e karşı yürütülen arama prosedürlerinin bir parçası olarak ordu ve güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı bildirildi.

Irak’ta Şii dini merci Ali es-Sistani’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı "cihat fetvası" üzerine kurulan Şii milis gücü Haşdi Şabi, daha sonra meclisten geçen yasayla Irak güvenlik ve savunma mekanizmasına dahil edilmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görevden aldığı Falih Feyyad yerine Mart ayında Haşdi Şabi'nin başına geçtiği açıklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA