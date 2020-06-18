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Dünya

Irak'ta 5 milletvekili koronavirüse yakalandı

Irak Meclisi'ndeki 5 milletvekilinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 14:45
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Irak Meclis Genel Sekreteri Hoşyar Karadağ, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Meclisteki milletvekilleri arasında 5 kişide Kovid-19 tespit edildi." dedi.

Virüse yakalananlar arasında Musul Milletvekili Mahasin Hamdun Delî ile Ala Naşi ve Leyt Duleymi'nin olduğunu aktaran Karadağ, bu durum nedeniyle meclisin çalışmalarına ara vermeyeceğini belirtti.

Iraklı milletvekili Vahde Cumeyli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

- KORUMALARININ EŞLİĞİNDE HASTANEDEN AYRILMIŞTI

Musul Milletvekili Delî iki gün önce korumaları eşliğinde yattığı hastaneden zorla çıkarak evine dönmüştü.

Delî'nin hastane yetkililerinin uyarılarına rağmen korumalarıyla hastaneden ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya da yansımış ve çeşitli çevrelerin eleştirisine neden olmuştu.

Mecliste Kovid-19'a yakalanan 5'inci kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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