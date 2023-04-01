İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2023 Pazar / 12 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Irak'ta 500'den fazla kişi hastanelik oldu

Irak'ı dünden beri etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle 500'den fazla kişinin hastanelik olduğu açıklandı.

IHA1 Nisan 2023 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Irak'ta 500'den fazla kişi hastanelik oldu
ABONE OL
Irak Sağlık Bakanlığı ülkeyi vuran kum fırtınası nedeniyle 515 kişinin boğulma ve nefes darlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde toplam 515 kişinin nefes darlığı ve boğulma şikayetiyle hastaneler başvurduğunu vurgulandı. Hastaneye kaldırılanlara gerekli müdahalenin yapıldığını kaydeden el-Bedir, olası yeni vakalara karşı alınan tedbirler kapsamında ambulansların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.

Hastanelere başvuranlarının çoğunun taburcu olduğunu belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.