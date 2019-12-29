İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta 6 DEAŞ mensubu hava saldırısında öldürüldü
Dünya

Irak'ta 6 DEAŞ mensubu hava saldırısında öldürüldü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Suriye sınırına yakın mevzilerine yönelik hava saldırısında 6 terörist öldürüldü.

AA29.12.2019  12:02 - Güncelleme: 29.12.2019  12:02

Musul vilayetinde görevli yüzbaşı polis Faysal el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının vilayetin güneyindeki Hazır ilçesi sınırında bulunan DEAŞ mevzilerini hedef aldığını söyledi.

Cuburi, operasyonda 6 DEAŞ mensubunun öldüğünü kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Aralık 2017'de Irak'ta elinde tuttuğu toprakları kaybettikten sonra yeraltına çekildiği ve gizlenmek için seçtiği noktalar arasında Hazır ilçesinin Suriye'ye açılan çöl bölgeleri de bulunuyor.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün başta Kerkük olmak üzere Musul, Diyala ve Salahaddin vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Engelli çocuğun azmi, duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz
ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı
Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu
Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Libya'dan Güney Kıbrıs'a rest!
Libya'dan Güney Kıbrıs'a rest!

Libya'dan Güney Kıbrıs'a rest!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.