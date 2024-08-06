Irak batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirilen roketli saldırının detayları netleşiyor. Irak'taki yerel kaynaklara göre hava üssüne 2 adet katyuşa roketi düşerken, saldırıda bazı ABD askerleri yaralandı. Kaynaklar, saldırıda kullanılan ve araç üzerine yerleştirilen bir rampa bulunduğunu, rampa üzerinde fırlatılmamış 3 adet roketin daha olduğunu aktardı.

1'İ AĞIR 5 ASKER YARALANDI

Reuters ise ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıda en az 5 ABD askerinin yaralandığı aktardı. ABD'li yetkililer, yaralı askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğunu belirtti. Yetkililerden biri, "Üs personeli, saldırı sonrası hasar tespiti yapıyor" dedi.