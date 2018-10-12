Irak'ta Fetih koalisyonu ABD'nin stratejik askeri planının lağvedilmesini talep etti

Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, ABD öncülüğünde 2006 yılında kurulan ve doğrudan başbakanlığa bağlı olan "Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı"nın lağvedilmesi talebinde bulundu.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın lağvedilmesine ilişkin resmi talep yazısı 50'den fazla milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'ye sunuldu.

Fetih Koalisyonu Milletvekili Felah Gazali tarafından sunulan talepte, söz konusu komutanlığın meclisin onayı alınmadan dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki tarafından kurulduğu, anayasaya aykırı olduğu ve bu nedenle lağvedilmesi gerektiği ifade edildi.

Fetih Koalisyonu, komutanlık lağvedildikten sonra güvenlik dosyasının İçişleri Bakanlığı'na verilmesini istiyor.

Bedir Tugayları Komutanı ve Fetih Koalisyonu Başkanı Amiri, ülkede İran'a yakın duran önemli etkin siyasi ve askeri şahsiyetler arasında yer alıyor.

Irak'ta 2005'ten sonra patlak veren iç savaşın ardından olayların önüne geçilmesi için ABD'nin talebi üzerine, eğitim ve donanımı içişleri ile savunma bakanlığı tarafından yapılan ancak talimatlarını direkt başbakandan alan komutanlıklar kurulmuştu.

Komutanlıklar ilk önce tehlikenin yüksek görüldüğü Bağdat, Enbar ve Musul vilayetlerinde, ardından merkezi hükümetin kontrolündeki hemen hemen tüm vilayetlerde tesis edilmişti.

Söz konusu komutanlıkların kurulması Maliki ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında ciddi sürtüşmelere neden olmuş, iki tarafı özellikle "tartışmalı bölgeler" arasında yer alan Kerkük'te askeri olarak karşı karşıya getirmişti.