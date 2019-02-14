Irak'ta meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi öldü

Irak Polis Teşkilatında görevli Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü mensuplarının başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra kentinde devriye gezdiği sırada bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi.

Cuburi milis gücünün hedef alındığı saldırıda, tamamı Seraya es-Selam mensubu 8 kişinin öldüğünü 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu aktaran Cuburi, saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olabileceğini ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, DEAŞ Irak'ın başta Kerkük olmak üzere Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.