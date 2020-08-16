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Dünya

Irak'ta çatışma: Güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya

Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentinde onlarca kişi bir aktivistin öldürülmesi nedeni ile Vali Esat el-Geydani'nin evinin önünde toplandı. Göstericiler, katillerin yakalanması için protesto düzenledi.

İHA16 Ağustos 2020 Pazar 23:50 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 23:50
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Irak’ın Basra kentinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı. Irak’ın güneyinde yer alan Basra kentinde onlarca kişi bir aktivistin öldürülmesi nedeni ile Vali Esat el-Geydani’nin evinin önünde toplandı. Göstericiler, katillerin yakalanması için protesto düzenledi. Güvenlik güçlerinin, eylemcileri dağıtmak istemesi ile tansiyon yükseldi. Eylemciler, valinin evinin arka bahçesi ile çok sayıda aracı ateşe verdi. Polis, şiddet olaylarının artması ile göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Protestoculardan bazıları ise polise Molotof kokteyli atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Valinin evinin önünden ayrılan öfkeli kalabalık Basra Eğitim Müdürlüğü binasının önünde toplanarak lastik yaktı.

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