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Dünya

Irak'ta DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşine idam cezası

Irak'ta mahkeme 5 yıl önce Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verdi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 11:43 - Güncelleme:
Irak'ta DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşine idam cezası
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Başkent Bağdat'taki Karh Ceza Mahkemesi Basın Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre mahkeme, Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed hakkında "DEAŞ ile işbirliği yapmak ve Yezidi kadınları önce evinde hapsetmek sonra da Musul'un batısında yer alan Sincar'dan DEAŞ militanlarınca kaçırılmalarına yardımcı olmak" suçlamasıyla idam kararı verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirildiğini duyurmuştu.

  • IDLIBDEKİ OPERASYON
  • EBUBEKIR EL-BAGDADININ ESİ
  • IDAM KARARI

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