İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Dünya

Irak'ta DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Irak'ın Musul kent merkezinde polis güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

AA24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:01 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:01
ABONE OL

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Musul'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezinden gelen bir ihbarı değerlendiren polis, 3 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı baskında 5 DEAŞ mensubunu yakaladı.

Yapılan ilk sorguda DEAŞ mensubu olduklarını kabul eden teröristlerin mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.