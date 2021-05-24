Irak'ta DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

AA 24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:01 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:01

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Musul'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.



Kent merkezinden gelen bir ihbarı değerlendiren polis, 3 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı baskında 5 DEAŞ mensubunu yakaladı.

Yapılan ilk sorguda DEAŞ mensubu olduklarını kabul eden teröristlerin mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

