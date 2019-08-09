30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5101
  • 6,1717
  • 264.375
  • 99034.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta DEAŞ'ın saldırısı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetine havan toplarıyla saldırısı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel medyaya konuşan Diyala Polis İstihbarat Biriminde görevli Yüzbaşı Ali Haydar, DEAŞ'ın İran sınırına yakın Hanekin ilçesinin İmam Veysi bölgesine havan toplarıyla saldırdığını belirtti.

Haydar, havan toplarının bölgedeki bazı sivil yerleşim birimlerine isabet ettiğini, bunun sonucunda 1 sivilin öldüğünü, 1'inin yaralandığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Yeni düzenleme geliyor: 100 milyon TL'ye düşürülecek

Yeni düzenleme geliyor: 100 milyon TL'ye düşürülecek

Fransız müzik grubunun 'ezan' hassasiyeti

Fransız müzik grubunun 'ezan' hassasiyeti

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

'Osmanlı'nın görüşü hakim olsaydı gezegen bu hale gelmezdi'

'Osmanlı'nın görüşü hakim olsaydı gezegen bu hale gelmezdi'

Yer: Malatya... 65 milyon yıl öncesine dayanıyor

Yer: Malatya... 65 milyon yıl öncesine dayanıyor

Avrupa devi Türk şirketinin oluyor

Avrupa devi Türk şirketinin oluyor
 

POPÜLER HABERLER

Fransız sokak müziği grubunun ´ezan´ hassasiyeti

Fransız sokak müziği grubunun ´ezan´ hassasiyeti

Yer: Malatya... 65 milyon yıl öncesine dayanıyor

Yer: Malatya... 65 milyon yıl öncesine dayanıyor

İzmir araba pazarının nabzını tuttuk! İşte en güncel ikinci el fiyatları

İzmir araba pazarının nabzını tuttuk! İşte en güncel ikinci el fiyatları

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA