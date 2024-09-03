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Dünya

Irak'ta DEAŞ'ın lider kadrosuna darbe

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'a karşı Enbar çölünde yürütülen operasyonlarda aralarında sözde üst düzey isimlerin de yer aldığı 16 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

AA3 Eylül 2024 Salı 13:46 - Güncelleme:
Irak'ta DEAŞ'ın lider kadrosuna darbe
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Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatına bağlı güçler, Hava Kuvvetlerinin desteğiyle ülkenin batısındaki Enbar çölünde DEAŞ'ın lider kadrosu tarafından kullanılan önemli bir sığınağa operasyon düzenledi.

Açıklamada, operasyonların başladığı 29 Ağustos'tan bu yana 16 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 29 Ağustos'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Enbar ilinin çöl kesimlerindeki DEAŞ varlığına karşı operasyon başlatmıştı.

Operasyon sonucu aralarında sözde lider kadrosunun da bulunduğu 14 DEAŞ'lının ele geçirildiği açıklanmıştı.

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