Irak'ta DEAŞ'ın lider kadrosuna darbe

Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatına bağlı güçler, Hava Kuvvetlerinin desteğiyle ülkenin batısındaki Enbar çölünde DEAŞ'ın lider kadrosu tarafından kullanılan önemli bir sığınağa operasyon düzenledi.

Açıklamada, operasyonların başladığı 29 Ağustos'tan bu yana 16 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 29 Ağustos'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Enbar ilinin çöl kesimlerindeki DEAŞ varlığına karşı operasyon başlatmıştı.

Operasyon sonucu aralarında sözde lider kadrosunun da bulunduğu 14 DEAŞ'lının ele geçirildiği açıklanmıştı.