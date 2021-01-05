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Dünya

Irak'ta DEAŞ'ın son kalıntılarına operasyon

Irak'ta güvenlik güçleri DEAŞ'a operasyon düzenledi. Yapılan baskında 2 örgüt mensubu gözaltına alındı.

AA05 Ocak 2021 Salı 15:32 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 15:35
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Penca Ali semtinde bir eve yapılan baskında 2 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin daha önce terör saldırılarına katıldıkları ve haklarında arama kararı olduğu aktarılan açıklamada, baskının bölgeden gelen bir ihbar üzerine yapıldığı ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden geçen yıllara rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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