İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta depremzedeler için 136.5 ton insani yardım
Dünya

Irak'ta depremzedeler için 136.5 ton insani yardım

Irak yönetimi, Türkiye'ye depremzedeler için bugüne kadar 26 uçakla toplam 136.5 ton insani yardım gönderildiğini duyurdu.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
Irak'ta depremzedeler için 136.5 ton insani yardım
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağdı. Irak Bakanlar Kurulu Sözcüsü Haydar Mecit, Irak medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gönderilen yardımların toplam bilançosunu aktardı. Mecit, depremin ardından Gaziantep Havalimanı'na toplam 26 uçakla 136.5 tonluk insani yardım malzemelerinin ulaştırıldığını ifade etti. Depremde 13 Irak vatandaşının da yaşamanı yitirdiğini, 22'sinin yaralandığını belirten Mecit, Gaziantep'ten 20 ve Ankara'dan 59 Irak vatandaşının gönüllü olarak ülkelerine geri döndüklerini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.