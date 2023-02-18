Irak'ta depremzedeler için 136.5 ton insani yardım

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağdı. Irak Bakanlar Kurulu Sözcüsü Haydar Mecit, Irak medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gönderilen yardımların toplam bilançosunu aktardı. Mecit, depremin ardından Gaziantep Havalimanı'na toplam 26 uçakla 136.5 tonluk insani yardım malzemelerinin ulaştırıldığını ifade etti. Depremde 13 Irak vatandaşının da yaşamanı yitirdiğini, 22'sinin yaralandığını belirten Mecit, Gaziantep'ten 20 ve Ankara'dan 59 Irak vatandaşının gönüllü olarak ülkelerine geri döndüklerini kaydetti.