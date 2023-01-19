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Dünya

Irak'ta düzenlenen Körfez Kupası finalinde izdiham yaşandı: Ölen ve yaralananlar var

Irak'ta düzenlenen Arap Körfez Kupası final maçı öncesi meydana gelen izdiham sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Irak'ta düzenlenen Körfez Kupası finalinde izdiham yaşandı: Ölen ve yaralananlar var
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Irak'ın Basra kentinde düzenlenen Arap Körfez Kupası maçını izlemek için ülkenin dört tarafından gelen binlerce taraftar, sabahın erken saatlerinden itibaren final maçının oynanacağı Cudunahala Stadı önünde toplanmaya başladı. Biletsiz taraftarların da stada girmek istemeleri sonucu izdiham meydana geldi. Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 60 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Turnuva, 6-19 Ocak tarihlerinde Basra kentinde düzenleniyor. Irak, en son 1979 yılında Arap Körfez Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Ev sahibi Irak milli futbol takımı, bugün Umman ile final maçına çıkacak.

Irak, en son 1988 yılında Arap Körfez Kupası'nı kazanmıştı.

  • ırak
  • Körfez Kupası
  • izdiham

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