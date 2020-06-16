İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8466
  • EURO
    7,7074
  • ALTIN
    380.369
  • BIST100
    110940
Dünya

Irak'ta eski Maliye Bakanı İsavi tutuklandı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, eski Maliye Bakanı Rafi el-İsavi'nin terörle mücadele kanunu gereği hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklandığını bildirdi.

AA16 Haziran 2020 Salı 18:16 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 18:16
ABONE OL

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat Risafa İstinaf Mahkemesinde terörle mücadele konularında uzman hakim, yargıya teslim olan sanık Rafi Hiyad el-İsavi'nin terörle mücadele kanunu gereği hakkındaki suçlardan dolayı soruşturmaya tabi tutulması için tutuklandığını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

İsavi'nin Maliye Bakanlığı görevi sırasında yaptığı mali ve idari yolsuzluklardan dolayı gıyabında hapis cezasına çarptırıldığı kaydedilen açıklamada, itiraz halinde yeniden yargılama yolunun açık olduğu aktarıldı.

Iraklı Sünni Arap siyasetçi Rafi el-İsavi, 2008'de Başbakan Yardımcılığı, 2010'da da Maliye Bakanlığı görevlerine getirilmişti.

İsavi, eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde hakkında ileri sürülen suçlamalar üzerine yurt dışına gitmişti.

Yılanların dansı saniye saniye görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.