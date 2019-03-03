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Irak'ta evlerine dönemeyen yarım milyon iç göçmen var

Irak'ta yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın neden olduğu savaş yüzünden bölgelerini terk eden 500 bin kadar Iraklı iç göçmen statüsünde kamplarda kalmaya devam ediyor.

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Irak'ta yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın neden olduğu savaş yüzünden bölgelerini terk eden 500 bin kadar Iraklının iç göçmen statüsünde kamplarda kalmaya devam ettiği, 4 milyonunun ise evlerine döndüğü bildirildi.
 
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Settar Nevruz, ülkedeki iç göçmenlerin sayısına ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Bakanlığın elindeki verilere göre, 465 bin Iraklı hala ülkenin farklı bölgelerindeki çadır kamplarda ikamet ediyor." ifadelerini kullandı.
 
Nevruz, 4 milyondan fazla Iraklı iç göçmenin ise güvenlik güçlerince DEAŞ'tan geri alınan bölgelerdeki evlerine döndüğünü aktardı.
 
DEAŞ mensuplarının ailelerinin durumuna da değinen Nevruz, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Irak'ta ve diğer ülkelerdeki DEAŞ'lı aileler dosyasına ilişkin bakanlığa henüz bir talimat vermediğini kaydetti.
 
Çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren Iraklı iç göçmenler, genellikle evlerinin yıkılması, temel hizmetlerin yetersizliği ve DEAŞ tehdidi nedeniyle bölgelerine dönemiyor.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesi ve ardından ülke topraklarının üçte birini denetimine almasıyla çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Enbar, Salahaddin, Musul ve Diyala vilayetlerinden büyük bir göç dalgası meydana gelmişti.
 
Birleşmiş Milletler verilerine göre 39 milyonluk nüfusun 11 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğu Irak'ta, 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 5 milyon kişi evlerini terk ederek daha güvenli olan ülkenin kuzey bölgelerine sığınmak zorunda kalmıştı.
 
Iraklı güçler, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini duyurmasına rağmen, örgüt mensupları Kerkük, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerindeki kırsal bölgelerde zaman zaman sivillere ve emniyet güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
 

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