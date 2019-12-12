14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7978
  • 6,4563
  • 274.713
  • 109220
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak’ta göstericilere ateş açan bir kişinin öldürüldüğü iddiası

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, göstericilere ateş açtığı iddia edilen kişinin bir grup protestocu tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, göstericilere ateş açtığı gerekçesiyle bir kişinin protestocular tarafından öldürüldüğü, ardından sürüklenerek Tahrir Meydanı yakınlarındaki bir alanda bulunan elektrik direğine asıldığı görülüyor.

Konuyla ilgili göstericileri temsil eden merciler ve Irak hükümet yetkilileri tarafından henüz açıklama yapılmadı.

- IRAK'TAKİ HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER
 

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Müthiş başarı! Yerli Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN rekor kırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Başkan Erdoğan, Çorum Valisi ile görüşüp bilgi aldı

Başkan Erdoğan, Çorum Valisi ile görüşüp bilgi aldı

Resul Kurt yazdı: Sosyal Medyaya “Dijital Hizmet Vergisi”

Resul Kurt yazdı: Sosyal Medyaya “Dijital Hizmet Vergisi”

Roman açılımında ikinci aşamaya geçiş genelgesi

Roman açılımında ikinci aşamaya geçiş genelgesi

Lüks rezidansta vahşet: Bavuldan kadın cesedi çıktı

Lüks rezidansta vahşet: Bavuldan kadın cesedi çıktı

'Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum'

'Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum'

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!

Bir acı haber de Diyarbakır'dan: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bir acı haber de Diyarbakır'dan: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

Referandum düzenlendi... İşte 'dünyanın en yeni ülkesi'

Referandum düzenlendi... İşte 'dünyanın en yeni ülkesi'

Türkiye F-35 almazsa ne olur? TF-X ve Rus savaş uçakları ile ilgili önemli açıklama

Türkiye F-35 almazsa ne olur? TF-X ve Rus savaş uçakları ile ilgili önemli açıklama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA